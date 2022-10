Inter, Milito: “Rosso a Motta? Ancora non lo capisco. Xavi? Da lui non un bel messaggio”

Ho salutato Handanovic prima della partita, mi ha fatto piacere ritrovarli: erano concentrati, li ho visti molto bene. Noi ricordo che 12 anni fa abbiamo sentito un'atmosfera cattiva nei nostri confronti, loro ci tenevano tanto: anche stasera sentono che è una partita difficile che devono vincere per forza per continuare in Champions. E' importante ragionare da squadra in partite così, mettere il noi davanti all'io.

L'arbitro? Il Barcellona ha sempre portato 7-8 giocatori intorno all'arbitro, è una cosa sistematica. Il messaggio che dà Xavi alla sua squadra non è buona: la innervosisce, non è un bel messaggio.

Il rosso a Thiago Motta? Dopo 12 anni non riesco ancora a capirlo. Con un avversario come il Barcellona ma in difficoltà è meglio: vincere come all'andata ti dà fiducia. Calhanoglu all'andata ha fatto una grande partita, mi ha fatto un'ottima impressione: è un giocatore che non aveva mai giocato in quella posizione. La parata di Julio Cesar? Io l'ho vista dall'altra parte, sembrava gol. Sono state due partite indimenticabili".