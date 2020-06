Inter, largo ai Millennials: preso Vagiannidis, pronto l’assalto a Tonali e Kumbulla

L’acquisto del classe 2001 Vagiannidis rappresenta in pieno la strategia di mercato dell’Inter, sempre attenta ai giovani talenti. Il club nerazzurro, come scrive Tuttosport, è pronto a mettere le mani su altri gioielli Millennials:

“Il taccuino di Marotta e Ausilio è pieno di talenti nati fra il 1999 e il 2002, alcuni già in casa – Esposito, Agoumé, Pirola, Persyn e Stankovic, tanto per citarne alcuni -, altri segnalati e seguiti dai tanti osservatori nerazzurri inviati in missione di settimana in settimana. Grazie alle varie relazioni è partito, per esempio, l’assalto a Georgios Vagiannidis, il 18enne esterno destro ingaggiato a parametro zero dal Panathinaikos. […] L’idea di Suning e Marotta è chiara: essere competitivi subiti, ma vincenti sul lungo periodo“.

PROSSIMI OBIETTIVI – “A centrocampo è ormai evidente da qualche giorno la volontà dell’Inter di puntare su Tonali del Brescia. Il presidente Cellino ha fatto capire che partirà e che probabilmente finirà a Milano o Torino, sponda Juventus. Al momento i nerazzurri hanno un lieve vantaggio in virtù della cessione di Icardi al Psg che ha avuto un doppio riflesso positivo a livello economico: sono entrati soldi freschi e il bilancio ne ha goduto con una plusvalenza che sfiorerà i 55 milioni se scatteranno tutti i bonus presenti nell’operazione. L’Inter sa che Cellino parte da una richiesta di 50 milioni per il suo gioiello, possibilmente senza contropartite. L’idea di Marotta è quella di arrivare vicino a quella cifra con una formula “alla Barella”, ovvero con un prestito oneroso con obbligo di riscatto condito da bonus, aggiungendo magari al pacchetto un giocatore fra i tanti giovani di proprietà dell’Inter.

Per quanto concerne Kumbulla, l’Inter si è mossa da tempo, prima di Natale e ha dalla sua parte il gradimento del giocatore, tant’è che il 20enne albanese a gennaio ha frenato la trattativa fra Verona e Napoli. Gli azzurri, così come la Lazio, non sono ancora tagliati fuori, ma l’Inter vorrebbe bloccare Kumbulla in attesa di capire se lo porterà subito a Milano o lo lascerà ancora un anno in gialloblù per completare la sua maturazione“.