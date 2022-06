Mirror – Chelsea, oggi ci sarà il vertice con l’Inter. Già pronta mossa post addio Lukaku

E' previsto per oggi il vertice tra il Chelsea e l'Inter per trovare l'accordo per far ritornare Romelu Lukaku a vestire la maglia nerazzurra

E' previsto per domenica (oggi) il vertice di mercato tra il Chelsea e l'Inter per trovare l'accordo per far ritornare Romelu Lukaku a vestire la maglia nerazzurra. Ne è convinto il Daily Mirror, secondo cui nella giornata odierna gli uomini mercato dei Blues parleranno con Beppe Marotta per trovare un punto di incontro sulla cifra del prestito oneroso.