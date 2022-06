Lukaku-Inter, giorni caldi. In UK confermano: “Romelu talmente fiducioso che…”

Prosegue la trattativa tra Inter e Chelsea per trovare la quadra per riportare Romelu Lukaku a Milano.

Prosegue la trattativa tra Inter e Chelsea per trovare la quadra per riportare Romelu Lukaku a Milano. A confermarlo è il portale inglese football.london che assicura come l'attaccante belga sia "molto fiducioso che si troverà un accordo tra le parti". Come evidenziato nei giorni scorsi, c'è ancora una differenza tra domanda e offerta in merito all'ammontare economico del prestito ma Inter e Chelsea vogliono chiudere l'affare.