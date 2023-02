Inter, Lukaku-Brozovic sono tornati: ripartono con una missione

Il croato sarà un'opzione in più per il centrocampo di Inzaghi. Il belga sta lottando contro la sfortuna degli infortuni che lo hanno messo ko più volte

Eva A. Provenzano

Brozovic e Lukaku sono tornati a disposizione di Inzaghi e nella gara contro il Milan hanno dato buoni segnali. Un loro ritorno può essere davvero importante per l'Inter che, se non fosse per la marcia pazzesca del Napoli, sarebbe ancora in corsa per lo scudetto.

Il croato "dovrà essere bravo a riportare le sue geometrie in un reparto che anche senza di lui sta facendo bene. Un'opzione in più è fondamentale: ruoteranno tutti, ma certo Brozo non può essere un problema, anzi è una soluzione in più", sottolineano a Skysport.

L'attaccante belga, contro l'Atalanta e nel derby, ha mostrato le sue qualità: forza, protezione della palla, presenza in area di rigore e a breve arriveranno gli strappi in campo aperto. Vuole conquistarsi il futuro all'Inter - sottolinea Skysport - con l'Inter che lo aspetta al cento per cento per giocarsela con il Porto. Se poi riuscirà a tornare quello che a Milano si è visto eccome, in epoca Conte, i dirigenti nerazzurri saranno ben lieti di ridiscutere con il Chelsea della sua permanenza. Per un altro anno di prestito.

Ora ha bisogno di giocare e potrebbe essere titolare nella gara con la Samp per ritrovare la fiducia che gli serve. "Ha messo tutto sé stesso in questo ritorno e finora la fortuna non l'ha premiato. Voleva il gol nel derby e lo meritava per l'impegno che sta mettendo nel provare a cambiare il destino", ma ci sono ancora delle occasioni per mostrare che l'Inter ha fatto bene a dargli una seconda possibilità.

(Fonte: SS24)