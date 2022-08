Missione Inter: convincere Zhang a non cedere i big. Ieri cena con Marotta e Inzaghi che…

Nella giornata di ieri Steven Zhang si è recato al centro sportivo Suning di Appiano Gentile per assistere all’allenamento della squadra. Come riporta il Corriere della Sera, il presidente nerazzurro si è trattenuto fino all’ora di cena alla Pinetina insieme alla squadra e a colloquio con Beppe Marotta e Simone Inzaghi.

"I dirigenti e il tecnico nerazzurro sperano a quattro giorni dall’avvio della nuova stagione di non assistere a una dolorosa cessione, necessaria per sistemare il bilancio. Perciò da un lato incrociano le dita scongiurando proposte last minute del Psg per Skriniar o del Chelsea per Dumfries e Casadei, dall’altro fanno presente a Zhang jr che la perdita di un big ridimensionerebbe le ambizioni dell’Inter. Di certo prima della fine del mercato partirà Pinamonti, ormai bloccato dal Sassuolo".