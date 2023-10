A SportMediaset, Henrikh Mkhitaryan ha parlato così alla vigilia di Inter-Salisburgo in programma domani in Champions League. “Mia seconda giovinezza nel calcio? Non ho detto questo, sto vivendo la prima e unica (ride, ndr). Sto facendo tutto per essere in forma e dare il mio contributo, per aiutare i compagni e vincere partite per raggiungere i nostri obiettivi”.