Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha parlato a DAZN prima del match contro la Lazio. Le sue parole: "Pareggio della Juve? Abbiamo sempre pensato a noi stessi per vincere: non ci interessa degli avversari, sappiamo il nostro percorso e vogliamo vincere anche stasera. Spero di segnare anche stasera, non importa però chi segnerà, l'importante è vincere".