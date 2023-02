Mkhitaryan cambia ruolo? CdS: “Inzaghi nelle prossime partite potrebbe utilizzarlo così”

Henrikh Mkhitaryan è stata una delle rivelazioni dell'Inter nella prima parte di stagione: l'armeno, arrivato a parametro zero, ha dato il suo apporto in maniera costante, saltando solo tre partite:

"I suoi numeri sono pressoché identici a quelli che aveva messo insieme l’anno scorso, allo stesso punto della stagione, con la maglia della Roma. Normale, quindi, che Mourinho ci sia rimasto male quando Mkhitaryan ha deciso di accettare l’offerta nerazzurra, chiudendo la sua avventura giallorossa dopo due annate. La Champions, all’epoca, ha fatto la differenza. Insomma, il centrocampista armeno aveva voglia di riassaggiare l’Europa più prestigiosa. E, allora, non è casuale che proprio lui abbia sbloccato il risultato nel match casalingo con il Viktoria Plzen. E 4 giorni prima aveva firmato la sua prima prodezza nerazzurra in casa della Fiorentina", il commento del Corriere dello Sport che poi aggiunge una novità:

"Chissà che, nel resto della stagione, Mikhi non riesca ad irrobustire il suo bottino. Una chance in più gliela potrebbe dare l’infortunio di Correa. Inzaghi, infatti, come aveva già fatto nelle prime amichevoli della sosta Mondiale, potrebbe considerarlo anche come alternativa per il pacchetto punte. Del resto, avendo a disposizione un highlander…"