Brozovic, l’assenza ora si sente: Mkhitaryan spremuto, Gagliardini e Asllani…

[...] Senza "Epic", peraltro, si riducono anche le rotazioni in mezzo al campo. E questo è un handicap sicuramente pesante, visto che, al di là della promozione tra i titolari di Mkhitaryan, come rincalzi restano Gagliardini e Asllani. Solo che il primo, se da un lato garantisce fisicità, dall'altro abbassa la qualità del gioco, non avendo piedi così raffinati. Il secondo, invece, finora è stato considerato da Inzaghi solo come vertice basso, quindi, come doveva aspettare il suo turno con Brozovic, lo sta facendo anche adesso con Calhanoglu. E, nel frattempo, il 34enne Mkhitaryan gioca sempre: 6 gare consecutive da titolare per lui nell'arco di 19 giorni. Molto probabile, peraltro, che sabato a Cremona l'armeno infili la settima. Brozovic, infatti, anche ieri ha lavorato a parte e solo nei prossimi giorni si capirà se potrà almeno accomodarsi in panchina, ma le probabilità sono piuttosto ridotte".