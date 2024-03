"L'armeno che va come un treno", recita un famoso motto del tifo interista rivolto a Henrikh Mkhitaryan. E, rima a parte, è proprio quello che accade in campo: il centrocampista nerazzurro, infatti, non esce mai dal campo. Ma, nonostante questo, è sempre riuscito a garantire quantità, qualità e costanza, derivante anche da una tenuta fisica impressionante per un calciatore di 35 anni. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"A impressionare è il fatto che non ha mai avuto un acciacco fisico, nemmeno passeggero, in questa stagione da titolare inamovibile. E non ha mai saltato una partita per squalifica: è diffidato da un pezzo, dal giallo ricevuto a Lecce il 25 febbraio, ma sta riuscendo a gestirsi. Alla prossima ammonizione dovrà fermarsi come accaduto sia a Barella sia a Calhanoglu nella già citata trasferta di Firenze. E il turco ha anche saltato le sfide contro Lecce, Atalanta e Genoa per il problema agli adduttori".