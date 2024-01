Mkhitaryan, non solo scudetto: “Inter nell’élite, voglio anche la Champions”

Lo scudetto è il principale obiettivo della sua Inter, ma non l’unico: Henrikh Mkhitaryan vuole anche la Champions League

Henrikh Mkhitaryan non si nasconde. Lo scudetto è il principale obiettivo della sua Inter, ma non l’unico. Ecco alcuni passaggi della sua intervista alla Gazzetta dello Sport:

«Significa che questa è casa e sono felice di abitarci. Parlo di tutto un mondo, non solo i compagni e la società, ma i tifosi e i lavoratori del club: è quel famoso puzzle nerazzurro di cui parlavo... Resterò fino a 37 anni, farò di tutto per avere questa freschezza. Sono stato in grandi club europei e posso dire che l’Inter sta a quel livello lì, nell’élite».