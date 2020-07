La moglie di Hakimi: “Nozze segrete. Adoro il fatto che Achraf si trasferisca a Milano perché…”

“L’anno più importante della mia vita”. È così che Hiba Abouk definisce questo 2020. Un anno di grandi cambiamenti: a febbraio è diventata mamma per la prima volta e ora sei mesi dopo seguirà il suo compagno Achraf Hakimi, a Milano. L’ex Real Madrid sarà infatti un giocatore dell’Inter a partire dalla prossima stagione.

INTER, MILANO – Proprio a proposito della scelta di Achraf, Hiba afferma di essere felice: “Adoro il fatto che Achraf si trasferisca a Milano perché è una città bellissima e io potrò portare avanti la mia carriera anche lì”.

NOZZE SEGRETE– Poco prima del parto, l’attrice e il calciatore si sono sposati segretamente. I media ci avevano ricamato per mesi, ma fino ad ora nessuno dei due aveva voluto confermare la notizia. Oggi la Abouk racconta alla rivista ¡Hola!: “Ci siamo sposati prima della nascita di nostro figlio. È stato molto intimo e familiare. Dobbiamo ancora celebrare una grande festa”, ha concluso. Non si sa ancora se sceglieranno di celebrarla a Milano, un luogo che diventerà la loro casa proprio a partire da questa estate. Inoltre la città milanese aiuterà Hiba a mantenere un’amicizia molto speciale: quella con Georgina Rodríguez, che vive a Torino e che viene spesso in visita a Milano.

(¡Hola!)