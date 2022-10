VIDEO / Inter, ecco il momento in cui Lukaku si fa male contro la Sampdoria

Non c'è pace per Romelu Lukaku che, dopo aver riassaporato il campo con l'Inter dopo due mesi di assenza, è costretto nuovamente ai box

Non c'è pace per Romelu Lukaku che, dopo aver riassaporato il campo con l'Inter dopo due mesi di assenza, è costretto nuovamente ai box per un risentimento alla cicatrice della miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Un infortunio non grave, secondo quanto riferisce Sky, che non esclude l'impiego di Lukaku prima della sosta per i mondiali. Uno stop che, secondo alcune immagini esclusive di DAZN, potrebbe essere nato dopo uno scatto nella partita contro la Sampdoria. Negli scatti, infatti, si vede il belga che, dopo lo sforzo fisico, torna a toccarsi la coscia sinistra. Ecco le immagini: