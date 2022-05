Serie A, Monza promosso. Scatta l’obbligo di riscatto per Di Gregorio: 4 mln all’Inter

E' la squadra di Stroppa la terza neo-promossa: scatta dunque l'acquisto del portiere classe '97 dall'Inter

Una partita piena di emozioni consegna la Serie A al Monza di Giovanni Stroppa: la squadra lombarda conquista infatti la promozione grazie al pirotecnico 4-3 inflitto al Pisa dopo il 2-1 della gara di andata. Il passaggio in A comporta quindi l'obbligo di riscatto da parte del Monza di Michele Di Gregorio per 4 milioni di euro dall'Inter. Per Lorenzo Pirola c'è invece diritto di riscatto a 7 milioni e controriscatto a 8 a favore dei nerazzurri: su questo fronte sono dunque attesi sviluppi.