Non solo lo sloveno, in tribuna allo U-Power Stadium anche l'ex difensore nerazzurro per monitorare Carboni e Dybala

Allo U-Power Stadium in occasione di Monza-Roma, in tribuna c'è Samir Handanovic. L'ex portiere nerazzurro è allo stadio per monitorare Michele Di Gregorio. In tribuna c'è anche un altro ex nerazzurro, Walter Samuel. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l'argentino è allo stadio per vedere a che punto è la crescita di Valentin Carboni, fresco della seconda convocazione con l’Argentina.