Alvaro Morata ha riportato, in attesa della conferma degli accertamenti medici a cui si sottoporrà lunedì, un problema al legamento collaterale del ginocchio destro da quanto arriva dalla Spagna. Il calciatore, dopo lo scontro con Soumaré nella gara di campionato contro il Siviglia, è uscito disperato e in panchina si era visto seduto con le mani in faccia.

Scongiurata dunque la rottura del legamento crociato che tutti temevano viste le immagini: l'infortunio lo ha costretto a lasciare il campo poco prima dell'intervallo. Aveva provato a pareggiare due volte la gara contro il Siviglia ma non c'era riuscito e si è fatto male cadendo, il ginocchio sembrava essersi girato. Meno grave del previsto l'infortunio ma di sicuro non sarà a disposizione per la prima delle due gare contro l'Inter in Champions League.