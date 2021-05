Moratti a RadioRadio: “Barella, spirito di interista. Steven l’ho sentito carico, su Conte…”

L'e presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha commentato la vittoria dello scudetto ai microfoni di RadioRario

Intervenuto ai microfoni di RadioRadio l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha commentato la conquista dello scudetto numero 19 della storia dell'Inter. Queste le sue parole che aprono con una dedica ai tifosi per il tricolore ottenuto: "La famiglia Zhang? Non so cosa possa succedere spero che possano rimanere e trovino una soluzione ai problemi che ci sono stati per tutti quest'anno e che ce la facciano a portare avanti le cose. Ho sentito Steven piuttosto carico".