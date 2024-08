Adesso è ufficiale: Valentin Carboni è un nuovo giocatore del Marsiglia. Il talentino argentino è stato ceduto in prestito alla squadra di De Zerbi dopo aver prolungato il suo contratto con il club nerazzurro fino al 2029. La formula è quella del prestito oneroso per 1 milione di euro e un’opzione di riscatto per i francesi fissata a 36 milioni di euro più bonus. Mentre l’Inter ha un’opzione di contro-riscatto per 40 milioni. "Se il Marsiglia, al termine della stagione, decidesse di esercitare l’opzione di riscatto, l’Inter tuttavia avrà 10 giorni di tempo per decidere se far scattare il diritto di contro-riscatto o lasciare che Carboni rimanga definitivamente al club francese", sottolinea Calcio e Finanza.