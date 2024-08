"A proposito di mediana. Contro il Pisa Nicolò Barella si è reinventato regista. Ha stregato l’Arena Garibaldi con un cross di rabona e si è distinto con un colpo di tacco nella ripresa. Insomma, promosso. Anche dai piani alti. Non solo un incursore che macina chilometri. Precisazione: in regia sono in due. Il turco è il primo, Asllani il suo assistente, quindi Barella al massimo potrebbe ricoprire quella posizione in una manciata di occasioni. Il fatto che sappia farlo, però, di sicuro aiuta. Anche perché Nicolò nasce come regista. Gigi Di Biagio lo faceva giocare lì: “Lui è nato davanti la difesa, ora è un calciatore totale”. Se ne sono accorti tutti".

"L’ultimo appunto è sulla difesa. Bastoni potrebbe svestire i panni del braccetto per giocare al centro della difesa. È una soluzione in più. L’ex Atalanta è fondamentale per la costruzione dal basso a partire da sinistra. Ha un piede da centrocampista e una visione da regista. Per questo resta una soluzione marginale. Oltretutto, l’Inter sta ancora cercando un centrale mancino da far giocare nei tre in difesa. Il brasiliano Renan e il croato Perkovic sono i nomi sul taccuino di Ausilio e Marotta, più Leoni della Samp (destro di piede). Bastoni non si tocca, ma l’Inzagata potrebbe toccare anche lui".