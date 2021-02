Bedy Moratti: “Interspac? Mio fratello non entra in cordate. Conte un grande”

Bedy Moratti, sorella dell'ex presidente dell'Inter, ha parlato del derby di domenica e di Interspac, escludendo il fratello

Ospite d'eccezione a Sky Sport 24. In collegamento con l'emittente, infatti, Bedy Moratti , sorella dell'ex presidente dell' Inter Massimo, ha raccontato la sua attesa per il derby di domenica pomeriggio contro il Milan, ma non solo. Bedy ha infatti spaziato con i temi, rivelando che il fratello non intende prendere parte al progetto InterSpac, la cordata di tifosi vip che starebbe pianificando di entrare nel club. Ecco le sue parole:

DERBY PIU BELLI - "Tutti quelli che abbiamo vinto, come faccio a scegliere? Ce n'è stato qualcuno più bello di altri. Per esempio, con Mourinho, uno vinto nell'anno del Triplete con rigore sbagliato da Ronaldinho. Poi c'era Julio Cesar, uno dei ragazzi più perbene che io abbia mai conosciuto".

IBRAHIMOVIC - "Da interista, ho avuto sempre un grandissimo affetto per lui, anche se questo non piacerà ai tifosi. Un giocatore e una persona straordinari. Ora, però, purtroppo è dall'altra parte".

L'INTER DI ANGELO MORATTI - "Chi porterei nell'Inter di mio padre? Lukaku va bene sempre. A me non dispiace Barella, mi piace molto e lo trovo molto bravo".

INTERSPAC - "Dalla cordata escludiamo subito il nome di mio fratello. Non so cosa vogliano fare gli altri, ma mio fratello non è uno che entra in una cordata. L'Inter resta una delle nostre più grandi emozioni, non solo sportive".