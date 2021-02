GdS – Milan-Inter, Vidal in gruppo. Gioca Eriksen: “Sensi out. Ma c’è una conferma importante”

E' quasi tutto pronto per il derby di domenica pomeriggio tra Milan e Inter. Queste le ultime di formazione sui nerazzurri

Poco più di due giorni e a San Siro va in scena uno dei derby più importanti degli ultimi anni. Milan e Inter si giocano alle 15 una discreta fetta di scudetto. I rossoneri provano il controsorpasso su Conte e i suoi, che al contrario hanno la possibilità di fuggire a +4. L'attesa è degna degli appuntamenti che valgono una stagione intera, l'ambiente nerazzurro è carico a molla. Perché tutti, tralasciando le vicissitudini societarie, hanno la fame giusta per inseguire lo scudetto fino alla fine.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Arturo Vidal sta progressivamente smaltendo i problemi fisici che lo hanno tenuto fuori nelle ultime uscite e oggi, o al più tardi domani, dovrebbe tornare a lavorare in gruppo. Ma contro il Milan dovrebbe partire titolare ancora Christian Eriksen, sempre più centrale nel progetto di Conte. Sarà quasi certamente lui ad agire a centrocampo al fianco di Barella e Brozovic. Ancora out Sensi: "Difficilmente rientrerà invece tra i convocati Sensi, vittima di un affaticamento, l'ennesimo problema muscolare dell'ultimo anno e mezzo", scrive la rosea.