Moratti: “Conte il primo a crederci, è entrato nel cuore di tutti. L’Inter è tornata”

Intervistato dall'ANSA, Massimo Moratti ha espresso la sua gioia per lo scudetto dell'Inter, tornata campione d'Italia dopo 11 anni

"I meriti di questo scudetto sono in una percentuale altissima di Antonio Conte. Ha dimostrato una tenacia e una continuità incredibile. Ci ha creduto per primo e ha continuato a crederci, sempre". Lo dice l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti all'ANSA, dopo la vittoria della squadra nerazzurra del diciannovesimo scudetto. "Se è entrato nel cuore dei tifosi? Quando metti la passione che lui ha dimostrato, entri nelle simpatie. E secondo me lui è entrato nel cuore dei tifosi dell'Inter".

Difficile dire se la squadra nerazzurra avrà iniziato con questo successo un ciclo, Moratti evita di sbilanciarsi anche per un po' di scaramanzia: "Meglio non dirlo, godiamoci questo scudetto anche se non bisogna mai accontentarsi". Un'altra proprietà, quella di Suning con Steven Zhang presidente, è riuscita a riportare l'Inter ai vertici. "Hanno fatto davvero bene - spiega Moratti - gli acquisti sono stati uno sforzo notevole e sono stati tutti positivi. E' stata riorganizzata la società in modo che potesse rispondere ai doveri e, soprattutto, ha fatto la cosa più importante e difficile: tornare a vincere". Un titolo che arriva in un anno condizionato dal Covid che ha stroncato il Paese. "E' stato un anno di grande sofferenza per tutti - ammette Moratti -, forse questo scudetto però allieverà almeno l'umore dei nerazzurri. Un regalo per i tifosi interisti, un po' di felicità".