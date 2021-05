Massimo Moratti compie 76 anni: gli auguri di buon compleanno da parte dell’Inter

L'ex presidente nerazzurro, dopo aver festeggiato la conquista dello scudetto, riceve gli auguri per il suo compleanno

Undici anni fa, aveva festeggiato il suo compleanno allo stadio “Artemio Franchi” di Siena con la conquista del 18esimo tricolore in una stagione divenuta poi leggendaria. Oggi Massimo Moratti compie 76 anni, pochissimi giorni dopo la festa interista per il 19esimo Scudetto: a lui i migliori auguri di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi per un compleanno speciale.