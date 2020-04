Moratti: “Messi all’Inter un mio sogno da tifoso, non ne ho mai parlato con Suning. Lautaro…”

Intervistato da Mundo Deportivo, Massimo Moratti torna sulle dichiarazioni rilasciate nella giornata di ieri. “Messi all’Inter? Questo è il mio sogno da tifoso, solo come tifoso, non guido più il club, guardo le partite solo come un tifoso. Non ho discusso di nulla su questo argomento con i nuovi proprietari del club… Mi è sempre piaciuto Messi, è vero che quando era presidente lo avevo sempre seguito, ma ripeto, il mio commento è quello di un tifoso, non di un dirigente”, ha specificato l’ex presidente nerazzurro. Sulla coppia Lautaro-Messi ha aggiunto: “È una bomba, sono pura magia. Sono entrambi fantasiosi, veloci, intelligenti, giocano un calcio di strada, vederli insieme sarebbe incredibile. Mi piace molto Lautaro, è un calciatore diverso, ha la fantasia, uno di quelli che non ti stanchi mai di vedere“.

L’ex presidente dell’Inter non vede chiaramente la possibilità di riprendere i campionati di calcio a causa del coronavirus: “Perché il calcio è passione, è gioia, con la famiglia vai allo stadio. Cercare di ripartire con i campionati a porte chiuse mi sembra che il nostro sport sia poco favorevole. Ora dobbiamo riprenderci da questa pandemia e che i nostri giocatori di calcio, che sono atleti d’élite, si riprendano. Ti sei fermato a pensare quali conseguenze il coronavirus avrebbe potuto lasciare sui nostri giocatori di calcio? La prima cosa è la salute. Si parla molto dell’industria del calcio, ma il calcio prima è passione. Se teniamo il calcio lontano dai tifosi, avremo perso tutto“.

(Mundo Deportivo)