Calamai (GdS): “Dopo il coronavirus sarà un calcio tutto diverso. Si difendano i club di C e D”

Dopo la fine dell’emergenza coronavirus sarà tutto un altro calcio. Ne è convinto il giornalista della Gazzetta dello Sport, Luca Calamai che, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha dichiarato:

“Bisogna difendere i giocatori di Serie C e D, soprattutto questi ultimi, perché molti non hanno contratti che li tutelano e diversi hanno solo rimborsi spese. Chiedo ai big che aiutino questa categoria. Soldi non ce ne saranno, si andrà avanti con scambi. Dopo la crisi, ci sarà un altro mondo del calcio. Da questo potrebbe uscire un calcio più divertente. Chi sarà stato più bravo, più intuizione, potrebbe avere più vantaggi di chi compra con i soldi“.

(Fonte: TMW Radio)