Moratti: “Lukaku per 130 mln tentazione per l’Inter. Zapata e Vlahovic buoni”

Le dichiarazioni dell'ex presidente nerazzurro a TMW sul possibile passaggio di Big Rom da Milano a Londra sponda Chelsea

Anche l’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, dice la sua sulla trattativa tra i nerazzurri e il Chelsea per Romelu Lukaku. Queste le sue parole in esclusiva a TMW sul possibile addio di Big Rom e non soltanto: “Leggo anche io sui giornali di questa trattativa col Chelsea, onestamente non so niente di più di quello che è emerso. Si parla di 130 milioni di euro, per l'Inter è certamente una tentazione".