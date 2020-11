Moratti: “Problema calcio è mancanza liquidità, serve gesto dei calciatori. E la politica…”

“Il problema grosso del calcio non e’ solo la mancanza degli incassi, quanto il fatto che dal botteghino arrivassero risorse cash, tante o poche che fossero: la liquidita’ risolveva tanti problemi ai club. Qualsiasi intervento della politica che possa alleviare la pesantezza della gestione sarebbe benvenuto: il calcio resta una distrazione e un intrattenimento per la gente in questo momento, anche per questo penso che la politica debba dare una mano”.

Lo ha dichiarato l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, intervenuto a “La politica nel pallone” su Gr Parlamento.

“Un gesto di responsabilita’ dei giocatori? Penso sia necessario – ha aggiunto Moratti – Anche a me e’ capitato di dover chiedere ai calciatori di abbassare o spalmare i propri ingaggi e hanno sempre risposto positivamente. L’importante e’ essere corretti nei loro confronti, rispettando gli impegni. Io penso che anche oggi sarebbero a disposizione”