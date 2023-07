“Onana penso sia la trattativa più calda. Questa mattina ho chiesto aggiornamenti, fino alle 11 era tutto come nel weekend. Ma tra mercoledì e giovedì le parti contano di chiudere. Se lo United arriverà ai 55 milioni bonus compresi, non ci saranno problemi. Onana so che ha già un accordo con lo United, a me hanno detto un contratto di 4 anni più uno. Tutti i termini sono concordati, mancherebbe l’ultimo tassello tra Inter e United.