Moses in, Lazaro out: regia di Pastorello. Lotta a due Newcastle-Lipsia per l’esterno dell’Inter

Con l’arrivo di Victor Moses all’Inter, è pronto a lasciare i nerazzurri Lazaro dopo sei mesi in cui ha trovato poco spazio sotto la guida di Conte.

“È un’operazione sulla quale ha lavorato l’agente Federico Pastorello, che ha favorito i contatti Inter-Chelsea. E in qualche modo sta seguendo anche la cessione dell’esterno destro che lascerà il posto in rosa a Moses, ovvero Valentino Lazaro. L’austriaco è in trattativa con il Newcastle, ma nelle ultime ore va registrato anche l’inserimento del Lipsia, soluzione gradita al giocatore che tornerebbe in Bundesliga. La formula è la stessa di Moses, prestito con diritto di riscatto“, spiega La Gazzetta dello Sport.