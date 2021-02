Moses confessa: “Potevo tornare all’Inter, ne avevo parlato con Conte. Forse…”

Victor Moses, ex laterale dell'Inter, ha confessato che c'era la possibilità di tornare in nerazzurro dopo la fine del prestito dal Chelsea

Intervistato dal sito ufficiale dello Spartak Mosca , sua attuale squadra, Victor Moses , ex laterale dell' Inter , ha confessato che c'era la possibilità di tornare in nerazzurro dopo la fine del prestito a Milano dal Chelsea . Ecco le sue parole:

"Il migliore allenatore mai avuto? Conte. Mi ha aiutato a credere in me stesso. E il punto è proprio nell'atteggiamento umano, e non nel fatto che mi abbia trovato una nuova posizione sulla fascia destra. Prima di venire allo Spartak ero pronto a tornare (all'Inter, ndr), avevo già discusso di tutto con Conte. Ma qualcosa non ha funzionato. Forse la situazione finanziaria ha colpito, non lo so. E a un certo punto i dirigenti dello Spartak hanno preso contatto con i miei agenti. Il direttore del Chelsea Marina Granovskaya ha parlato con il mio agente e ha spiegato perché lo Spartak era l'opzione migliore. E poi io stesso ho iniziato a cercare su Google il club, ho guardato diversi video e mi sono reso conto di quanto sia ricca la storia della squadra. Pertanto, ho subito accettato".