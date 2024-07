Più passano le ore e più sarà complicato vedere la prossima stagione Mario Hermoso con la maglia dell'Inter. Il tempo in questo caso è un fattore fondamentale e a breve potrebbe esserci un ultimo tentativo. Come riporta il Corriere dello Sport, lo spagnolo ventinovenne vuole l’Inter e per dimostrarlo concretamente ha abbassato le sue richieste contrattuali.

"Un calo drastico, da 5 milioni a 3 milioni e mezzo più bonus, restando però fermo sulla durata triennale che lo porterebbe di fatto a fine carriera in un grande club come l’Inter. Su questo fronte Marotta e Ausilio per il difensore mancino dovranno vedersela principalmente con Oaktree e la politica societaria dei vertici del fondo americano, che fin dal principio ha tracciato la linea e preferisce investimenti su giocatori più giovani per dare maggior valore alla rosa in prospettiva futura".