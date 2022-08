Mourinho svela: “Galliani? Un grande: dopo Inter-Milan finito 4-0…”

Le parole del tecnico giallorosso: "Sono felice in questo calcio e in Serie A, sono stato molto felice di questo abbraccio"

Jose Mourinho, tecnico della Roma, ha raccontato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Monza un retroscena sull'abbraccio con Adriano Galliani: "E' un grande, ha una grande sportività. Ricordo che quando ero all'Inter dopo il derby vinto 4-0 ho avuto i signori Galliani e Berlusconi nello spogliatoio a fare i complimenti. Esempi di classe e di saper stare nel mondo del calcio: siamo nemici durante la partita ma non prima e neanche dopo. Sono felice in questo calcio e in Serie A, sono stato molto felice di questo abbraccio".