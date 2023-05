Mourinho: “Non ho la rosa dell’Inter, che cambia Lukaku-Correa e Dzeko-Lautaro”

"La squadra senza problemi può fare tutto quello che stava facendo, ovvero essere seconda, terza o quarta e andare avanti in Europa League. Gli obiettivi, anche senza infortuni, sono sempre gli stessi, io dicevo dipende. Quando abbiamo problemi, non abbiamo la rosa. Quando siamo tutti al top, invece, abbiamo qualità in rosa. Non abbiamo 25 giocatori uguali. Se Smalling e Dybala si fanno male non abbiamo i sostituti. La Roma non può avere infortuni. Abbiamo anche dei limiti legati al FFP, Solbakken non è in lista UEFA per questo motivo.