Mourinho: “Inter, ricordo tutto del Triplete. E’ stato tutto troppo profondo ed emozionante”

“Ricordo tutto, ricordo tutti i dettagli. Quando accade questo dopo 10 anni è perché è stato tutto troppo profondo ed emozionante. E’ andato tutto oltre ciò che riguarda il calcio“.

Nell’intervista rilasciata ai microfoni di Rai Sport (la versione integrale andrà in onda domani pomeriggio), Josè Mourinho si lascia andare ai ricordi di quel fantastico 2010 in cui, alla guida dell‘Inter, conquistò il leggendario Triplete, ancora nella memoria di tutti i tifosi nerazzurri e non solo.

A 10 anni da quell’impresa storica, l’ex allenatore interista parla così dell’annata vissuta allenando un gruppo straordinario.

(Fonte: Rai Sport)