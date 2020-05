Branca e le sfuriate di Mourinho: “Micidiali. A Kiev così trasfigurato che fece una cosa incredibile”

José Mourinho sinonimo di classe, stile, vittorie ed emozioni a forti tinte nerazzurre. Lo Special One ha lasciato un ricordo indelebile nei tifosi dell’Inter anche se sono in pochi a conoscerne l’essenza. Marco Branca, ex direttore sportivo dell’Inter, ha raccontato alcuni episodi all’interno dello spogliatoio, a partire dalla sfuriata di Catania:

“Una delle poche ma micidiali sfuriate lucide di Josè. Ne avrà fatte tre o quattro, non di più. Io ricordo quella nell’intervallo a Kiev, quando stavamo perdendo 1-0 con la Dynamo ed eravamo con un piede fuori dalla Champions a novembre. Era trasfigurato, così furioso che ha distrutto un lettino da massaggi, di ferro, pesantissimo, non so come abbia fatto. Poi la rete di Milito all’86’ e la zampata di Sneijder all’89’ per il 2-1 finale. Il resto è storia”, ha dichiarato Branca a Libero.