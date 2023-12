Moviola CdS – Inter-Bologna, rigore da vedere live. E quello chiesto da Lautaro…

L'Inter in campo chiede addirittura altri due penalty: "C’è più di qualcosa nel contatto fra Lautaro e Corazza, che allarga tanto la gamba destra sull’argentino: La Penna sceglie di non fischiare, il metro è quello". Non c'è nulla invece nell'altra circostanza: "Protesta Frattesi per un contatto (una mano appena sul braccio) con Aebischer, bene in questo caso La Penna a far proseguire. Fra l’altro, sarebbe stato da verificare nel caso il controllo di Lautaro, parte alta del braccio".