Mundo Deportivo – Barcellona, Lukaku piano B. O sponda per avere Lewandowski

Romelu Lukaku lascerà il Chelsea. Questa sembra la certezza. Sul belga, oltre all'Inter, spuntano anche Barcellona e Bayern

Secondo El Mundo Deportivo, però, in caso di no del Chelsea all'Inter, ecco che il Barcellona si farebbe avanti per Lukaku. Che può essere utile in due modi. Il primo: diventando il piano B del Barcellona rispetto a Lewandowski, quindi approdando in Spagna. Il secondo: andando al Bayern, liberando proprio Lewandowski per il Barcellona.