Lukaku, l’Inter può inserire un nome nell’affare. “Possibile svolta a sorpresa”

C'è uno scenario nuovo che potrebbe rappresentare una svolta nell'affare Inter-Chelsea per un possibile ritorno a Milano di Romelu Lukaku. Ne parla oggi Tuttosport, secondo cui i nerazzurri potrebbero anche inserire nella trattativa Stefan de Vrij, in scadenza di contratto nel 2023:

"L’avvocato Sebastien Ledure ne avrà, eccome, di lavoro da svolgere nei prossimi giorni. Soprattutto se inserisse nei vari discorsi con gli inglesi anche il nome di un altro suo cliente, quello di De Vrij, con l’olandese che ha un contratto in scadenza nel 2023 non è detto che non possa essere il jolly che non ti aspetti in qualche ipotetica futura trattativa col Chelsea".