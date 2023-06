Onana: “Lo dico sempre nello spogliatoio: le finali non si giocano, si vincono. Non avremo paura”

"Ascolta. Lavoriamo tutta la vita per giocare una finale come questa. E per questo sabato andremo lì a difendere l'Inter e daremo la vita. Paura? Zero. Posso garantire solo una cosa e cioè che non avremo alcuna paura. Questa squadra darà tutto per vincere questa finale. Affrontiamo la miglior squadra del mondo in questo momento. Ma l'Inter avrà le sue chance e sono molto fiducioso che se faremo le cose bene la vinceremo".