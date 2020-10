LIVE, INTER-PARMA 0-0: i nerazzurri premono ducali arroccati in difesa

MILANO – Torna il campionato e per il quinto turno l’Inter ospita il Parma al Meazza e dovrà fare a meno di Romelu Lukaku in attacco. Tutto il peso offensivo sarà riposto sulle spalle di Lautaro Martinez che verrà affiancato da Perisic con Eriksen alle sue spalle. Gagliardini e Barella saranno la diga a centrocampo con Hakimi e Darmian ad agire sulle corsie esterne. Seconda gara consecutiva in campionato per Ranocchia che affiancherà De Vrij insieme a Kolarov.

QUESTE LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 6 de Vrij, 13 Ranocchia, 11 Kolarov; 2 Hakimi, 5 Gagliardini, 23 Barella, 36 Darmian; 24 Eriksen; 14 Perisic, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 15 Young, 22 Vidal, 33 D’Ambrosio, 42 Moretti, 44 Nainggolan, 48 Carboni, 49 Satriano, 77 Brozovic, 95 Bastoni, 99 Pinamonti.

Allenatore: Conte.

PARMA (4-3-1-2): 1 Sepe; 2 Iacoponi, 3 Pezzella, 4 Balogh, 7 Gagliolo; 14 Kurtic, 8 Grassi, 33 Kuckca; 23 Hernani; 11 Cornelius, 27 Gervinho.

A disposizione: 40 Turk, 77 Rinaldi, 10 Karamoh, 15 Brugman, 18 Cyprien, 19 Sohm, 30 Valenti, 45 Inglese, 93 Sprocati, 99 Adorante.

Allenatore: Liverani.

Arbitro: Piccinini.

Assistenti: Liberti, Passeri.

Quarto Uomo: Pairetto.

VAR e Assistente VAR: Maresca, Ranghetti.