Ansa – Nainggolan, non è l’Inter l’ipotesi più calda: ecco il giro. Godin out. E Vidal…

Il mercato dell’Inter, malgrado la stagione sia ripresa, è sempre particolarmente caldo. Anche l’agenzia di stampa Ansa fa il punto sulle trattative nerazzurre.

“Diego Godin sembra ormai ai saluti. La sua esperienza in nerazzurro, durata meno di un anno, non ha prodotto i risultati sperati. Arrivato a parametro zero, dopo avere esaurito il proprio compito nell’Atletico Madrid, il difensore sudamericano dovrebbe fare spazio a Kumbulla, classe 2000, attualmente in forza al Verona. L’Inter punta sempre sul talento Sandro Tonali del Brescia, ma anche sul rientro di Nainggolan dall’esperienza a Cagliari: l’ex romanista potrebbe poi essere girato come contropartita alla Fiorentina per arrivare a Chiesa. Mentre l’idea Vidal non è mai tramontata per Antonio Conte“.