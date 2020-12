In queste ore, in rete sta circolando una foto con un presunto commento contro Conte rilasciato da Radja Nainggolan, in cui il centrocampista belga avrebbe criticato la società per la posizione presa nella questione Eriksen.

E probabilmente è proprio a quella foto che l’ex Cagliari si è riferito con l’ultimo sfogo social.

Su Instagram, infatti, il Ninja ha scritto in una delle sue stories: “Ahahahha quante cose si vedono… ma anche quante caz…te”.