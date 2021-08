Nandez, Inter e Cagliari cercano una soluzione: fumata bianca entro il weekend?

Il centrocampista uruguaiano è tornato in Sardegna, ma i nerazzurri insistono: in programma un nuovo incontro tra le parti

L'Inter, alle prese con l'assalto del Chelsea per Romelu Lukaku, non perde di vista l'obiettivo principale del mercato in entrata: Nahitan Nandez. La dirigenza nerazzurra prosegue i discorsi con il Cagliari, che ha aperto alla cessione del centrocampista uruguaiano (anche in prestito con diritto di riscatto) ma non intende concedere sconti. Le distanze rimangono, come scrive Tuttosport, ma la fumata bianca può arrivare già nel weekend. Nel frattempo il giocatore è tornato in Sardegna: "L'uruguaiano dopo essere sbarcato ieri a Cagliari e aver fatto scalo a Roma e non a Milano, contrariamente a quanto si fosse vociferato, quest'oggi effettuerà una seduta individuale".