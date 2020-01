“Mertens ko. Salta la gara con l’Inter. Il belga non sta bene e non è possibile recuperarlo in due giorni anche perché non si è praticamente allenato”. Lo ha annunciato da poco sui social Carlo Alvino, cronista molto vicino alla squadra di Rino Gattuso, non lasciando spazio ad ulteriori dubbi sulle condizioni dell’attaccante belga che a fine stagione potrebbe finire proprio in nerazzurro.