Nazionali, minuti e risultati collezionati dai calciatori Inter: Inzaghi può sorridere

Nessun infortunio e diverse gioie personali per i calciatori impiegati in giro per il mondo con le varie nazionali

Si è quasi concluso del tutto il turno di gare nazionali per i calciatori dell'Inter in giro per il mondo. Diversi quelli impiegati questa sera, non tutti dal primo minuto. Qualcuno ha anche giocato poco o nulla. Ma vediamolo nel dettaglio, in attesa di Cile-Colombia e di capire cosa accadrà con Sanchez e Cuadrado.