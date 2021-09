Nazionali, a ottobre altro ritorno problematico: in 5 a rischio per Lazio-Inter

Simone Inzaghi si troverà a fronteggiare una situazione identica a quella capitata la settimana scorsa

Il rientro in extremis dei sudamericani prima di Sampdoria-Inter ha avuto enorme peso nella preparazione della gara e nella gestione della stessa. Simone Inzaghi si troverà a fronteggiare una situazione praticamente identica anche il mese prossimo. La Gazzetta dello Sport sottolinea: "Gli argentini (più gli altri 3 sudamericani) tra un mese saranno dall’altra parte del mondo per le qualificazioni a Qatar 2022 e dovranno affrontare un ritorno problematico. L’ultima gara è in programma nella notte italiana tra il 14 e il 15 ottobre e il giorno dopo, il 16 alle ore 18, c’è in agenda Lazio-Inter".