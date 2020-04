Nicchi: “Serie A potrebbe ripartire senza Var. Non si può mantenere la distanza e…”

Il presidente dell’AIA, Marcello Nicchi, ha parlato a La Domenica Sportiva dell’ipotesi di ripartenza del campionato di calcio. Ma la ripartenza potrebbe avvenire senza l’utilizzo del Var: “C’è questo rischio e potremmo essere costretti a farlo. Oggi per il VAR si usano ambienti angusti, ci sono operatori che lavorano vicini ad altri e non si può sapere chi ha frequentato chi. Si corre il rischio che non ci siano le dovute distanze di sicurezza. Io mi auguro che la cosa non accada, ma potrebbe anche sorgere questo rischio. Se non si dovesse ripartire con il VAR sarebbe perché siamo alle prese con un’emergenza sanitaria”.