Nicola Riva: “Grazie Barella, vicino a noi da subito. Hai dimostrato sensibilità superiore a quella…”

Qualcuno ha messo in dubbio la vicinanza del centrocampista nerazzurro alla famiglia Riva, ma il figlio del campione del Cagliari, Nicola, ha voluto mettere subito le cose in chiaro ringraziando pubblicamente il giocatore dell'Inter: "Grazie Nicolò Barella sei stato vicino a noi da subito e hai dimostrato una sensibilità addirittura superiore a quella che tante persone, non vedendo e non sapendo, non hanno potuto capire! La famiglia Riva ti ringrazia e apprezza tanto!".