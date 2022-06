Nike, rinnovo o rottura? L’Inter vuole il triplo: ecco le cifre

L'Inter e Nike si osservano, trattano da mesi ma ancora non c'è la fumata bianca per il rinnovo. I nerazzurri vogliono cifre ben più alte

L'Inter e Nike si osservano, trattano da mesi ma ancora non c'è la fumata bianca per il rinnovo. I nerazzurri sono sotto contratto fino al 2024 a 12 milioni di euro più bonus. Un rinnovo firmato in epoca Thohir, attualmente assolutamente non soddisfacente. I nerazzurri puntano a incassare molto di più.